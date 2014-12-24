Вибух на залізничних коліях в Одесі класифікований як теракт
21:18, 24 грудня 2014Суспільство
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В Одесі вибух на залізничних коліях класифікований як терористичний акт.
Вибух на залізничних коліях кваліфікували як теракт / фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МВС україни на Одеській залізниці, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт"). Матеріали будуть передані в СБУ в Одеській області.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі близько 10.00 при проходженні вантажного потяга в районі станції «Застава-1» стався вибух. Сходження потяга з колій не сталося. В результаті вибуху розірвало шпали і рейки. Постраждалих немає. За попередніми даними, невідомі заклали на коліях вибуховий пристрій.
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