САП просить суд заарештувати майно Омеляна – ЗМІ

Сам міністр порівнює кримінальне провадження, відкрите стосовно нього за підозрою в незаконному збагаченні, з боротьбою «з бабцями у підземних переходах».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до суду з проханням арештувати майно міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого НАБУ підозрює в незаконному збагаченні.

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Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерело в САП.

"Направили до суду відповідні клопотання", – сказав співрозмовник журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня детективи Антикорупційного бюро вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, використанні або придбанні машини для брата і недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до теперішнього часу перебуває на державній службі, і в період з 1 січня 2000 року по 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише за період з 2008 року до 26 квітня 2015 року, щонайменше, 3,45 млн грн. Також у НАБУ стверджують, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджена доказами, і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив застосувати стосовно Омеляна запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн грн. 14 вересня Солом'янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Омеляну у вигляді особистої поруки. Поручителями виступили міністр молоді та спорту Ігор Жданов та народний депутат України (фракція «Народний фронт») Федір Бендюженко.

Сам Омелян порівняв кримінальне провадження, відкрите стосовно нього за підозрою в незаконному збагаченні, з боротьбою «з бабцями у підземних переходах», і заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.