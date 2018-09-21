Директор НАБУ заперечив особистий конфлікт із Холодницьким

Директор НАБУ також зазначив, що версія про особистий конфлікт із ним є найбільш популярною з боку захисту підозрюваних після версії про політичне переслідування.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає спекуляцією заяви про те, що у нього є особистий конфлікт із керівником Спеціальної антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

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"Це найбільш популярна маніпуляція у тій ситуації, яка зараз відбувається. Я вважаю взагалі непрофесійним для будь-кого з правоохоронних органів переводити в особисте те, що є службовим", - сказав директор НАБУ.

На питання про те, чи зустрічався Ситник із Холодницьким, щоб обговорити ситуацію, що склалася, він відповів: "Ми не можемо шукати компромісу із законом. Якщо ми бачимо, що є порушення закону, [ми реагуємо]".

Директор НАБУ також зазначив, що версія про особистий конфлікт із ним є найбільш популярною з боку захисту підозрюваних після версії про політичне переслідування.