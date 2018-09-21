Ситник пообіцяв звільнити свого заступника в разі доведення його зустрічі із міністром часів Януковича

Директор НАБУ впевнений, що фотографія зустрічі Едуарда Ставицького і Гізо Углави була змонтована.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що його перший заступник Гізо Углава ніколи не зустрічався із міністром енергетики часів Віктора Януковича Едуардом Ставицьким.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

У серпні цього року "Слідство.Інфо" повідомило, що Гізо Углава на початку 2015 року за декілька місяців до свого призначення зустрічався із Ставицьким в Ізраїлі. Видання оприлюднило фотографію зустрічі, на якій зображені схожі на Ставицького та Углаву люди. За інформацією журналістів, майбутній заступник директора антикорупційного бюро пропонував екс-міністру домогтися переведення його справи з Генпрокуратури до НАБУ і пообіцяв посприяти її позитивному для втікача вирішенню.

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"Перший заступник антикорупційного бюро ніколи не зустрічався із цією людиною. Ніколи!", - сказав Ситник на прохання прокоментувати цю інформацію.

Директор НАБУ дав зрозуміти, що фотографія була змонтована, і додав, що якщо будуть надані докази цієї зустрічі, Углава буде звільнений.

У серпні 2016 року Генеральна прокуратура України спрямувала до Ізраїлю запит щодо видачі Ставицького. Правоохоронні органи Ізраїлю запит отримали, але жодної відповіді поки немає.

Ставицький переховується під іменем Натан Розенберг, у 2014 році він отримав громадянство Ізраїлю. Служба безпеки України оголосила Ставицького в розшук у квітні 2014 року у кримінальному провадженні за ст.191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Ставицький перебуває у розшуку Інтерполу через звинувачення у сприянні екс-президенту Вікторові Януковичу у захопленні "Межигір'я". Сам екс-міністр мешкає в Ізраїлі, звідки нещодавно спростував чутки про свій арешт.