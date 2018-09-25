Порошенко очолює антирейтинг українських політиків - опитування

За Петра Порошенка "за жодних обставин" не проголосували б половина виборців.

Антирейтинг українських політиків продовжує очолювати чинний президент Петро Порошенко.

Як свідчать дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг», за нього за жодних обставин не проголосували б половина виборців. Олега Ляшка, Юлію Тимошенко, Арсенія Яценюка та Юрія Бойка не підтримали б до чверті опитаних, Вадима Рабіновича та Олега Тягнибока – майже кожен шостий.

Водночас, лише третина опитаних заявили, що готові особисто брати участь в акціях, демонстраціях або інших масових заходах на підтримку кандидата, за якого вони готові проголосувати. 62% заявили, що не мають таких намірів. Найбільше тих, хто взяв би участь у подібних акціях – у середовищі прихильників Володимира Зеленського, Святослава Вакарчука та Анатолія Гриценка.

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При цьому третина опитаних готова проголосувати за іншого політика, аніж того, якого зараз підтримують, у разі якщо їхній фаворит зніметься на його користь. 20% заявили, що у такому випадку проголосують за іншого кандидата, аніж того, якого підтримав їхній основний обранець. Кожен п’ятий заявив, що у такому випадку взагалі б не брав участі у виборах, ще чверть – не визначилися із відповіддю.

Майже половина симпатиків Порошенка, Тимошенко, Бойка та Рабіновича заявили, що могли б проголосувати за того кандидата, на користь якого зніметься їхній основний фаворит. У середовищі виборців Садового, Ляшка, Гриценка, Вакарчука та Зеленського таких по 40%. У регіональному розрізі помітні певні відмінності у ставленні до зміни своєї думки у разі можливого зняття основного кандидата: виборці Півдня та Сходу частіше за інших декларували своє небажання брати участь у виборах за таких умов, аніж мешканці Заходу та Центру.

Довідка. У дослідженні взяли участь 2500 повнолітніх українців, опитування проводилось у форматі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення: 10-18 вересня 2018 р.