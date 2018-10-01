"Україні не потрібен бюджет стагнації та бідності" – Тимошенко вимагає переглянути бюджет-2019

Поданий урядом проект бюджету на наступний рік передбачає підвищення тарифів, поглиблення бідності та боргової залежності, а тому має бути кардинально переглянутий.

Про це заявила Юлія Тимошенко під час засідання Погоджувальної ради голів парламентських комітетів та фракцій.

«Це бюджет повної стагнації. Цей бюджет залишає ВВП України практично нижче плінтуса – на 36,5% нижче у валютному обчисленні, ніж він був у 2013 році. Стагнація продовжується і цей бюджет її підтримує», – заявила лідер фракції «Батьківщина».

За її словами, пропонований урядом проект взагалі не передбачає розвиток. На утримання тюрем, наприклад, виділяється вдвічі більше, ніж на наукові дослідження НАН України. Також кошторис на 2019 рік залишає в тіні 592 млрд грн, не виведених в дохідну частину. Він не забезпечує ні легалізації, ні деофшоризації, зберігає корупцію та тіньові обіги. І є бюджетом «абсолютної боргової залежності», переконана Юлія Тимошенко.

«На обслуговування і повернення боргу цього року було виділено 305 млрд грн, а наступного – 419 млрд. І це майже вдвічі більше, ніж власні доходи Пенсійного фонду. Це наслідок великої фінансової піраміди, побудованої у Національному банку, де списується величезні гроші із використанням золотовалютного резерву», – заявила Голова партії.

Як зазначила Юлія Тимошенко, поданий проект бюджету-2019 передбачає підвищення тарифів та прожитковий мінімум для працездатних осіб нижчий за передбачений законом у 1,5 раза.

«Це бюджет бідності. До того ж крайньої бідності. Якщо порівняти ВВП на душу населення, який запропонований цим бюджетом у доларовому обчисленні, то він майже на 27% нижче, ніж був у 2013 році. Це свідчить про те, що бідність продовжується», – переконана лідер партії.

«Батьківщина» підготувала цілий комплекс пропозицій, які дозволять сформувати бюджет розвитку та соціального захисту, і наполягає на їх врахуванні. У разі відмови Юлія Тимошенко зробить все для того, щоб переглянути кошторис одразу після президентських виборів.

«Ми зробимо його бюджетом європейської країни, а не бюджетом корупції Порошенка», – запевнила лідер «Батьківщини».