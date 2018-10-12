Екс-депутат Держдуми: керченський міст – це шикарний подарунок Україні від Путіна
Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що побудований РФ міст у захоплений Крим над Керченською протокою є шикарним подарунком Україні від російського президента Володимира Путіна.
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Керченський міст довго буде служити кримчанам, розповів екс-депутат під час чату на "Главреді".
"... впав незакріплений проліт ще недобудованого залізничного мосту, тож говорити про те, що він руйнується, мені здається, передчасно", — зазначив співрозмовник.
На його думку, Путін за рахунок російських платників податків зробив шикарний подарунок Україні, який після повернення Криму додому ще довго буде служити кримчанам».