Екс-депутат Держдуми: керченський міст – це шикарний подарунок Україні від Путіна

На думку колишнього російського депутата, Путін за рахунок російських платників податків зробив шикарний подарунок Україні, який після повернення Криму додому ще довго буде служити кримчанам.

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що побудований РФ міст у захоплений Крим над Керченською протокою є шикарним подарунком Україні від російського президента Володимира Путіна.

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Керченський міст довго буде служити кримчанам, розповів екс-депутат під час чату на "Главреді".

"... впав незакріплений проліт ще недобудованого залізничного мосту, тож говорити про те, що він руйнується, мені здається, передчасно", — зазначив співрозмовник.

На його думку, Путін за рахунок російських платників податків зробив шикарний подарунок Україні, який після повернення Криму додому ще довго буде служити кримчанам».