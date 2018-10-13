Клімкін засудив публікацію списку угорців на сайті "Миротворець"

Міністр зауважив, що робота у державних органах осіб з подвійним громадянством прямо заборонена законодавством. Водночас те, як були поширені списки порушників, є, на думку міністра, неприйнятним.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін категорично засуджує публікацію списку українських держслужбовців та депутатів місцевих рад, які нібито отримали угорське громадянство, на сайті "Миротворець".

Про це він заявив в Ужгороді на спільній прес-конференції з головою товариства угорців України, народним депутатом Василем Брензовичем, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зауважив, що робота у державних органах осіб з подвійним громадянством прямо заборонена законодавством. Водночас те, як були поширені списки порушників, є, на думку міністра, неприйнятним.

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"Ми всі прекрасно розуміємо, що закони треба виконувати. У нас є стаття 19 закону про громадянство, а також стаття 19 закону про державну службу. Всі це прекрасно розуміють, і тут питань нема. Але я категорично проти, щоби показувати на угорців пальцем як на зрадників, або цькувати угорців, або звинувачувати їх в сепаратизмі", - пояснив він.

Клімкін окремо наголосив, що цей перелік українських угорців представлений на сайті, що містить список осіб, причетних до агресії проти України. "Мене турбує, що з’являється порівняння угорців, які отримали друге громадянство, і злочинців, які борються проти України. Ми маємо чітко сказати, що це не одне й те саме", - заявив міністр, додавши, що йому не відоме джерело походження опублікованих даних.

Василь Брензович також заявив, що публікація списку шкодить іміджу України. "Наша країна виглядає в очах угорців як така, що не толерує угорську меншину", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував список держслужбовців і чиновників із Закарпатської області, які отримали паспорти Угорщини. До списку включено понад 300 прізвищ. Його склали за два тижні роботи офісу "Миротворця" в Закарпатській області.