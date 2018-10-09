На Закарпатті понад 300 чиновників виявилися власниками угорських паспортів

Опублікований сайтом "Миротворець" список держслужбовців та депутатів місцевих рад із Закарпатської області, які отримали паспорти Угорщини, складається з понад 300 прізвищ.

Сайт "Миротворець" опублікував список держслужбовців і чиновників Закарпатської області, які отримали паспорти Угорщини.

Список складається з понад 300 прізвищ. "Вони присягнули на вірність Угорщині", – ідеться в повідомленні.

Також зауважують, що список склали за два тижні роботи офісу "Миротворця" в Закарпатській області. У кожної людини, яка потрапила до списку, є окрема сторінка в розділі "Чистилище" бази даних. Про внесення до бази "Миротворця" перших жителів Закарпаття з паспортами Угорщини повідомляли 21 вересня.

Раніше УНІАН повідомляв, що більшість членів Європарламенту підтримали застосування статті 7 Лісабонської угоди проти Угорщини. Вона передбачає порядок введення санкцій проти країн-учасниць за грубі порушення принципів ЄС.