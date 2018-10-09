этот материал доступен на русском

На Закарпатті понад 300 чиновників виявилися власниками угорських паспортів

14:45, 09 жовтня 2018
Політика
3881 1
За даними "Миротворця", паспорти Угорщини отримали понад 300 чиновників і депутатів Закарпаття / imigrant-hungary.com

Список складається з понад 300 прізвищ. "Вони присягнули на вірність Угорщині", – ідеться в повідомленні.

Також зауважують, що список склали за два тижні роботи офісу "Миротворця" в Закарпатській області. У кожної людини, яка потрапила до списку, є окрема сторінка в розділі "Чистилище" бази даних. Про внесення до бази "Миротворця" перших жителів Закарпаття з паспортами Угорщини повідомляли 21 вересня. 

Раніше УНІАН повідомляв, що більшість членів Європарламенту підтримали застосування статті 7 Лісабонської угоди проти Угорщини. Вона передбачає порядок введення санкцій проти країн-учасниць за грубі порушення принципів ЄС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Скандал з "роздачею" угорських паспортів на Закарпатті
Теги: #Закарпаття#Угорщина