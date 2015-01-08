У Міноборони та Генштабі планують скоротити майже 200 чиновників

Про це під час прес-конференції повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що наразі у Міністерстві оборони та Генеральному штабі ЗСУ проводиться реорганізація структури центрального апарату з метою виключити корупційну складову та підвищити ефективність ухвалення рішень.

"Буквально вчора мною було прийнято рішення щодо реформування підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу", - сказав Полторак і додав, що підписав відповідну директиву.

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Міністр зауважив, що чисельність апарату Міністерства оборони складала 770 посад. В ході реорганізації буде скорочено 6 департаментів (управлінь) у МОУ, реформовано 11 департаментів (управлінь), скорочується чисельність апарату МО на 125 осіб.

Крім того, Полторак зазначив, що у Генеральному штабі було 700 осіб, а за результатами реорганізації буде скорочено 4 департаменти (управління), реформовано 4 департаменти (управління), а також скорочено буде чисельність апарату на 74 посади.

"У ході реформування буде проведено перерозподіл функцій між Генеральним штабом і Міністерством оборони в питаннях кадрового, фінансового, правового забезпечення, з питань запобігання та виявлення корупції, з окремих питань матеріального забезпечення та державних закупівель", - сказав Полторак.

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Він також відзначив, що передасть свої повноваження щодо присвоєння військових звань та призначення на посади командирів і керівників підрозділів нижчої ланки.

Також міністр повідомив, що усі посадовці, які потрапили під реорганізацію, пройдуть переатестацію та перепризначення на посади.

Крім того, Полторак зауважив, що створюється відповідний департамент кадрового забезпечення, аби при призначенні осіб на посади максимально зменшити помилки при призначенні і покращити відбір кандидатур.