Полторак обговорив співпрацю з колегами з Польщі та Казахстану

Про це повідомив виконуючий обов'язки керівника прес-служби Генерального штабу збройних сил Владислав Селезньов.

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«Міністр оборони Степан Полторак провів телефоні розмови з віце-прем'єром, міністром національної оборони Польщі Томашем Симоняком і міністром оборони Казахстану Імангалі Тасмагамбетовим. Сторони обговорили поточну військово-політичну ситуацію в Україні, стан та перспективи двостороннього військового співробітництва», - сказав Владислав Селезньов.

Крім того, він повідомив, що сьогодні відбудеться телефонна розмова Степана Полторака з міністром охорони краю Литви Юозасом Алекасом щодо співробітництва у галузі безпеки і оборони.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Україна і Казахстан під час візиту в Київ президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва домовилися про відновлення військово-технічного співробітництва.