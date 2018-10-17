Порошенко категорично відкидає звільнення окупованих територій військовим шляхом

При цьому, за словами глави держави, мир з Росією на умовах капітуляції є абсолютно неприйнятним.

Президент Петро Порошенко заявив про категоричну неприйнятність військового сценарію звільнення тимчасово окупованих територій України.

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Про це глава держави заявив в інтерв'ю телеканалу ZIK. «Який нам мир потрібен? Чи мир на умовах повернення Донбасу чи Криму чи мир на умовах капітуляції. Мир на умовах капітуляції є абсолютно неприйнятним. Якщо ви запропонуєте Путіну мир в обмін на території – у вас не буде ні миру, ні територій», - підкреслив він.

На переконання Порошенка, «в цьому весь світ міг переконатися із операцій по захопленню Абхазії, Осетії, Придністров’я, інших територій. Ніхто нікому нічого не віддає, якщо не забезпечувати тиск».

Президент України підкреслив, що лише всесвітня солідарність з Україною та робота щодо посилення санкцій Заходу проти Росії є потужною мотивацією для президента РФ Володимира Путіна повернутися за стіл переговорів.

Порошенко наголосив, шо РФ має виконати взяті на себе зобов’язання по мінському процесу.

«Коли він (Путін – УНІАН) зобов’язався вивести свої війська, озброєння. В якості гарантії безпекового компоненту – запровадити миротворців на Донбасі і після виведення російських військ це (звільнення окупованих територій – УНІАН) буде надзвичайно швидко – виключно політико-дипломатичним шляхом», - зауважив він.

Порошенко додав, що згідно з даними соціологічних опитувань – понад 60% українців підтримують повернення окупованих територій політико-дипломатичним шляхом.

«Лише 11% пропонують залити Донбас кров’ю і розпочати військову операцію. Я категорично не приймаю цей сценарій. Повторити на Донбасі Грозний, коли місто було знищено і рахунок на жертви піде на сотні тисяч – я цього не допущу. Тому що це є українці, це є наші громадяни, це те, чого Путін прагне і це той подарунок, який ми йому не зробимо. Стратегія Путіна зараз терпить повне фіаско», - заявив президент України.