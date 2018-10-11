Україна створила угруповання військ, готових до відбиття агресії зі сходу, Криму, Придністров’я та півночі - Порошенко

За словами президента Петра Порошенка, українська армія відновила боєздатність, набула бойового досвіду, наростила оперативні спроможності, покращила технічне оснащення.

Україна створила угруповання військ, готових до відбиття агресії зі сходу, Криму, Придністров’я та півночі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко сказав під час зустрічі із командирами бригад Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби сьогодні в Хмельницькій області.

Він зазначив, що «завдяки волі українського народу ми зупинили агресора».

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За словами Порошенка, українська армія відновила боєздатність, набула бойового досвіду, наростила оперативні спроможності, покращила технічне оснащення.

«Сформовано 39 бойових бригад, низку військових частин оперативного, тилового та технічного забезпечення», - додав глава держави.

За його словами, війська треба тримати напоготові.

«На потенційно загрозливих напрямках ми створили угруповання сил, які готові до відбиття агресії не лише зі сходу, а, в тому числі і з Кримського напрямку, в тому числі і з Придністров’я, в тому числі і з півночі», - підкреслив глава держави.

Порошенко відзначив також збільшення авіаційного парку, бойового складу зенітних ракетних військ.

«Це дозволило посилити протиповітряну оборону», - додав він.