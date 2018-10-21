Автокефалія української церкви ставить хрест на неоімперському проекті Кремля – архієпископ

У Росії держава не відокремлена від церкви – вона дає вказівки Московській патріархії.

Утвердження єдиної автокефальної помісної церкви в Україні ставить хрест на можливості РФ реалізувати неоімперський проект так само, як утвердження незалежної української держави не дозволяє реанімувати Російську імперію.

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Про це під час чату на «Главреді» розповів архієпископ Чернігівський та Ніжинський, секретар Священного Синоду Української православної церкви Київського патріархату Євстратій (Зоря).

На його думку, в Москві, вірогідно, сподіваються, що зможуть відновити імперію, але час імперій минув, і здійснити ці плани не вдасться.

"Тільки на одному прикладі того, що з приводу автокефалії Української церкви Путін скликав засідання Ради безпеки Росії..., переконуємося, що з російської сторони держава не лише не відокремлена від церковних питань, а навпаки — тісно у них залучена, більш того, втручається у них і направляє їх, даючи відповідні вказівки Московській патріархії", — зазначив архієпископ.

За словами Євстратія, якщо в самій Україні ніхто не буде давати привід "захищати православних", то Кремль не матиме правдоподібного обґрунтування для посилення агресії проти України.

"Тому наше спільне завдання — протистояти провокаціям, не допускати насильства у питаннях віри, зробити все необхідне для того, щоб люди мали можливість усвідомлено і добровільно зробити свій вибір на користь української церкви або, хто цього бажає, залишитися в складі російської церкви", — уклав він.

Як повідомляв УНІАН, більше половини українців підтримують автокефалію української церкви.