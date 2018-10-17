Понад половина українців підтримують автокефалію української церкви – соцопитування

Найвищий рівень підтримки проекту Єдиної Помісної Церкви спостерігається на Заході та в Центрі країни.

Більшість українських громадян (54%) позитивно ставляться до ідеї створення в Україні Єдиної Помісної Церкви.

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Про це свідчать результати нового дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Як повідомили в організації, протилежної думки дотримуються лише 19% опитаних. Ще 19% висловилися про це з байдужістю.

Найвищий рівень підтримки проекту Єдиної Помісної Церкви спостерігається на Заході (68%) і в Центрі країни (58%).

В той же час на Півдні прихильників цієї ініціативи не менше 45%, а на Сході - 37%. При цьому в південно-східних областях, на відміну від решти України, фіксується відносно більшу кількість тих, хто байдуже або негативно ставиться до цієї теми (близько чверті респондентів у кожній категорії).

У розрізі конфесій найбільшу підтримку ініціатива автокефалії має серед вірян Української Греко-Католицької Церкви та УПЦ (КП). серед цих категорій рівень підтримки ідеї Єдиної Помісної Церкви в цілому становить понад 75%. У середовищі вірян інших конфесій таких близько половини.

Найбільший опір ідея Помісної Церкви має серед вірян УПЦ (МП), понад половина з них ставляться до цього негативно. Незважаючи на це, майже третина вірян (28%) ставляться до автокефалії прихильно.

Соцопитування проводилося з 27 вересня по 4 жовтня методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). У дослідженні взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років і старше.

Раніше Экзархи Вселенського патріарха підтвердили готовність співпрацювати з духовенством Української православної церкви Київського та Московського патріархатів для вручення Україні томосу про автокефалію.