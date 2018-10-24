Привласнення $20 мільйонів "Ощадбанку": САП направила Луценку подання на нардепа Березкіна

Назар Холодницький просить Юрія Луценка згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту народного депутата Станіслава Березкіна.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала генеральному прокурору Юрію Луценку подання на притягнення до кримінальної відповідальності, народного депутата Станіслава Березкіна у справі про розкрадання в "Ощадбанку".

Про це 24 жовтня написав керівник САП Назар Холодницький на сторінці в Facebook.

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Як зазначив Холодницкий, досудовим слідством встановлено, що протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ "Креатив", службовими особами АТ "Ощадбанк", ТОВ "ЗМЖ", працівниками ПАТ "Креатив Груп" і ТОВ "Кредитне Брокерське Агентство", заволоділи грошовими коштами, отриманими ПрАТ "Креатив" в АТ "Ощадбанк" за договором кредитної лінії в сумі 20 млн. дол. США, що на момент вчинення злочину складало 160 млн. грн.

"Сьогодні, з метою притягнення усіх осіб, ймовірно причетних до вказаних злочинів, мною підписано та скеровано Генеральному прокуророві України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту (арешт) народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 та ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 КК України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали десять осіб, яких підозрюють у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку".