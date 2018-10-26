Роль Ради Європи, а саме Парламентської Асамблеї Ради Європи,  в демократичному розвитку України

З 31 жовтня по 3 листопада цього року з офіційним візитом в Україні (31 жовтня – 1 листопада: програма в Києві, 2 листопада: програма в зоні АТО) перебуватиме Голова фракції Соціалістів, демократів та зелених (SOCGroup) в Парламентській Асамблеї Ради Європи, депутат німецького Бундестагу Пан Франк ШВАБЕ.

За його ініціативи в Українському кризовому медіа-центрі відбудеться прес-брифінг присвячений таким темам:

Права людини, демократія та верховенство права

Роль Ради Європи та ОБСЄ в України

Мінський процес.

Початок прес-брифінгу о 17:30 год., 31 жовтня (середа) 2018р.

Український кризовий медіа-центр

За адресою:

Український дім

Україна, 01001, Київ, вул. Хрещатик, 2

(ст. м. «Хрещатик», «Майдан Незалежності»)

Шановні колеги! Просимо акредитуватись до 12.00 год. 30 жовтня 2018р. за цим посиланням

https://tinyurl.com/Frank-Schwabe

Контактна особа: Марія Коваль, Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, maria.koval@fes.kiev.ua, +38 044 234 00 38.