Роль Ради Європи, а саме Парламентської Асамблеї Ради Європи, в демократичному розвитку України
З 31 жовтня по 3 листопада цього року з офіційним візитом в Україні (31 жовтня – 1 листопада: програма в Києві, 2 листопада: програма в зоні АТО) перебуватиме Голова фракції Соціалістів, демократів та зелених (SOCGroup) в Парламентській Асамблеї Ради Європи, депутат німецького Бундестагу Пан Франк ШВАБЕ.
За його ініціативи в Українському кризовому медіа-центрі відбудеться прес-брифінг присвячений таким темам:
Права людини, демократія та верховенство права
Роль Ради Європи та ОБСЄ в України
Мінський процес.
Початок прес-брифінгу о 17:30 год., 31 жовтня (середа) 2018р.
Український кризовий медіа-центр
За адресою:
Український дім
Україна, 01001, Київ, вул. Хрещатик, 2
(ст. м. «Хрещатик», «Майдан Незалежності»)
Шановні колеги! Просимо акредитуватись до 12.00 год. 30 жовтня 2018р. за цим посиланням
https://tinyurl.com/Frank-Schwabe
Контактна особа: Марія Коваль, Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, maria.koval@fes.kiev.ua, +38 044 234 00 38.