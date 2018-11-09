Дуда просив Порошенка втрутитися у справу Цвинтаря орлят, але реакція відсутня

Президент Польщі вважає, що питання фігур левів пов'язане, зокрема, з політичними проблемами в Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда попросив українського колегу Петра Порошенка втрутитися у справу Цвинтаря орлят.

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«Я попросив президента України Петра Порошенка втрутитися у справу Цвинтаря орлят та в інші питання», – сказав він, передає Польське радіо. Дуда додав, що це важкі питання, додатково пов’язані з політичними проблемами в Україні.

Коментуючи проблему довкола кам’яних фігур левів на Меморіалі львівських орлят, Анджей Дуда зазначив, що це дуже важка тема, пов’язана з «колишніми польсько-українськими боями (йдеться про Польсько-українську війну 1918-1919 років – ред.) та Цвинтарем орлят у Львові».

«Останнім часом це дуже важкі теми. Я неодноразово звертався щодо цих питань, бо їх є цілий ряд, до президента України Петра Порошенка. Я розмовляв з ним і просив його втрутитися у ці справи. На жаль, як ви бачите, наразі цієї реакції немає», – сказав Дуда. Він вважає, що це пов’язано також з внутрішніми політичними проблемами в Україні.

«Наскільки мені відомо, влада Львова має інші політичні погляди, ніж президент, а тому є проблеми в порозумінні. Є багато важких питань, які нас турбують, але які ми будемо реалізовувати. Це нелегка справа. Ми постійно робимо зусилля, але, як ви бачите, не все вдається», – сказав президент Польщі.