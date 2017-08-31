Скандал довкола зображення Львова у паспорті Польщі: МЗС України закликає Варшаву вирішити питання "у дусі добросусідства"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав свого польського колегу Вітольда Ващиковського вирішити в дусі добросусідства питання щодо зображення на нових польських паспортах Меморіалу львівських орлят, який розташований на території Личаківського кладовища у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського зовнішньополітичного відомства, глави МЗС України та Польщі зустрілися в рамках засідання країн "Вишеградської групи" та "Східного партнерства" у Будапешті 31 серпня.

Співрозмовники приділили окрему увагу питанням спільної історії. Зокрема, сказано, що українська сторона наголосила на суперечливості ідеї щодо зображення цвинтаря орлят у Львові на нових польських паспортах та підкреслила необхідність вирішення цього питання в дусі добросусідства.

Також міністри предметно обговорили заходи із зміцнення безпеки в регіоні східної Європи, насамперед, у контексті російсько-білоруських військових навчань "Запад-2017" та зміцнення оборонних спроможностей Організації північноатлантичного договору.

Читайте такожУ Польщі закликали відмовитися від зображення Меморіалу орлят у Львові в нових паспортах

Ващиковський наголосив, що посилення безпеки є ключовим завданням для регіону східної Європи. Сторони дійшли спільної думки щодо поглиблення двостороннього політичного діалогу, зокрема шляхом організації двосторонніх зустрічей під час Економічного форуму в Криниці та візитів високого рівня до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, раніше у МЗС України вручили ноту послу Польщі в Україні Яну Пєкло у зв’язку з намірами польської сторони розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення польських військових поховань на території Личаківського кладовища у Львові.