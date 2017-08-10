У Польщі закликали відмовитися від зображення Меморіалу орлят у Львові в нових паспортах

Польські експерти та журналісти закликали міністра внутрішніх справ і адміністрації Маріуша Блащака змінити правила конкурсу з приводу ілюстрацій в нових польських паспортах в зв'язку з наміром польської сторони розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення польських військових поховань на території Личаківського кладовища у Львові. Про це повідомляє "Польське радіо".

Під закликом підписалися вже понад 120 поляків.

Як відомо, в окремому конкурсі Інтернет-користувачі можуть голосувати за 6 з 13 мотивів, які також повинні прикрасити новий паспорт. Серед пропозицій для голосування є також Остра брама у Вільнюсі. Плани розміщення у польському паспорті зображень місць на терені Литви та України спричинили розбіжності, а також дипломатичну реакцію Вільнюса та Києва.

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«Дбаючи про добрі відносини Польщі з Литвою та Україною, закликаємо міністра внутрішніх справ та адміністрації пана Маріуша Блащака усунути зображення Остробрамської каплиці та Цвинтаря оборонців Львова з переліку мотивів, представлених на конкурс Міністерства, метою якого є вибір ілюстрації для нового польського паспорту.

Як Остробрамська каплиця, так і Цвинтар львівських орлят – це важливі місця для польської історії та культури. Однак потрібно прийняти до уваги те, як багато суперечок та поділів може створити використання місць, що є частиною Вільнюса та Львова, міст, які розташовані на терені сусідніх з Польщею незалежних держав, для ілюстрації документу, що підтверджує польське громадянство.

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Польща після майже 100 років від часів відновлення незалежності – це абсолютно інша країна, яка має набагато ліпші, ніж у минулому, відносини з Литвою та Україною. Не варто ризикувати знищенням цієї цінності задля введення символічних графічних змін на шпальти польських паспортів. Закликаємо пана міністра до розсудливості та відмови від правил конкурсу, що у нинішній формі призведе до кризи взаємовідносин Польщі з Литвою та Україною», - написали польські експерти та журналісти.

Заклик на сьогоднішній день підписали 122 польські журналісти, експерти, митці та громадські діячі.

Як повідомляв УНІАН, до сторіччя незалежності Польщі в 2018 році збираються випустити паспорти у новому дизайні, серед інших зображень там планують розмістити "Меморіал орлят" у Львові. Також розглядається можливість того, що на одній зі сторінок з’явиться зображення Святих воріт, розташованих у Вільнюсі (відомі як Ворота Світанку або Остра брама).

Литва минулого тижня вже відреагувала на цю ініціативу – глава МЗС викликав тимчасового посла Польщі в Литві. "Ми пояснили йому ситуацію і попередили, що такого не повинно бути", - заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

У Міністерстві закордонних справ України вручили ноту послу Республіки Польща в Україні Яну Пєкло у зв’язку з намірами польської сторони розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення польських військових поховань на території Личаківського кладовища у Львові.