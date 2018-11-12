Президент Казахстану відмовився проходити біля стенду «Кримський міст» під час візиту Путіна

Казахстанська сторона відмовилася погоджувати піший маршрут глави держави повз стенд із зображенням Кримського мосту через те, що Казахстан не визнав анексію Криму.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відмовився проходити біля стенду «Кримський міст» з президентом Росії Володимира Путіним в ході його візиту з листопада в казахстанський Петропавловськ, де глави держав відвідали туристичну виставку «Нові підходи і тенденції розвитку туризму Росії і Казахстану».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Це було перевагою наших казахстанських колег, щоб маршрут проходу глав держав минув цей стенд, таке дійсно (було)», - прокоментував Пєсков публікацію в газеті «Московський комсомолець», згідно з якою казахстанська сторона відмовилася погоджувати піший маршрут глави держави повз стенд із зображенням Кримського мосту через те, що Казахстан не визнав анексію Криму.

Як повідомляв УНІАН, Путіну і Трампу не дали сісти поруч у Єлисейському палаці