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Президент Казахстану відмовився проходити біля стенду «Кримський міст» під час візиту Путіна

15:55, 12 листопада 2018
Політика
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Назарбаєв відмовився проходити біля стенду «Кримський міст» з президентом Росії Володимира Путіна / TUT.BY

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відмовився проходити біля стенду «Кримський міст» з президентом Росії Володимира Путіним в ході його візиту з листопада в казахстанський Петропавловськ, де глави держав відвідали туристичну виставку «Нові підходи і тенденції розвитку туризму Росії і Казахстану».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Це було перевагою наших казахстанських колег, щоб маршрут проходу глав держав минув цей стенд, таке дійсно (було)», - прокоментував Пєсков публікацію в газеті «Московський комсомолець», згідно з якою казахстанська сторона відмовилася погоджувати піший маршрут глави держави повз стенд із зображенням Кримського мосту через те, що Казахстан не визнав анексію Криму.

Як повідомляв УНІАН, Путіну і Трампу не дали сісти поруч у Єлисейському палаці

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Теги: #Путін#Назарбаєв