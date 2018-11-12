Президент Казахстану відмовився проходити біля стенду «Кримський міст» під час візиту Путіна
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відмовився проходити біля стенду «Кримський міст» з президентом Росії Володимира Путіним в ході його візиту з листопада в казахстанський Петропавловськ, де глави держав відвідали туристичну виставку «Нові підходи і тенденції розвитку туризму Росії і Казахстану».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
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«Це було перевагою наших казахстанських колег, щоб маршрут проходу глав держав минув цей стенд, таке дійсно (було)», - прокоментував Пєсков публікацію в газеті «Московський комсомолець», згідно з якою казахстанська сторона відмовилася погоджувати піший маршрут глави держави повз стенд із зображенням Кримського мосту через те, що Казахстан не визнав анексію Криму.
Як повідомляв УНІАН, Путіну і Трампу не дали сісти поруч у Єлисейському палаці