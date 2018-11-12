Експерт пояснив, навіщо Путіну нові ватажки "ДНР" і "ЛНР"

За словами експерта, мета росіян — посадити Україну за стіл переговорів саме із новими ватажками.

Кремль не залишає спроб посадити Україну за стіл переговорів із терористами "ДНР" і "ЛНР", щоб забезпечити Росії статус не учасника конфлікту на Донбасі, а "третьої сторони". Сьогодні біля кордонів України вже створено прецедент, який дає Кремлю шанси на виконання цих планів.

Таку думку висловив експерт із міжнародних питань Геннадій Друзенко, передає «Обозреватель». Він розповів, як РФ хоче змусити Україну домовлятися із терористами.

Читайте такожПорошенко хоче внести зміни в Конституцію через псевдовибори на Донбасі

"Кремль легітимізує ватажків невизнаних республік, оскільки існують прецеденти і, на жаль, недалекі, коли з цими ватажками сідають за стіл переговорів. Я говорю не про Мінськ, де, як би ми не трактували, стоять підписи Плотницького і Захарченка, але про Придністров'я", — пояснив Друзенко.

"Україна бере участь у форматі 5+2, де два — це Кишинів і Тирасполь. Тут є певна логічна невідповідність. Ми не визнаємо ці "республіки", але і Придністров'я ніхто не визнає", — додав він.

За словами експерта, мета росіян — "посадити Україну за стіл переговорів саме із ватажками, а самим бути гарантами і спостерігачами".

"Їм вдалося це в придністровському форматі, де Україна, на жаль, досі бере участь, і це викликає у них надію повторити цей успіх", — пояснив Друзенко.

Експерт зазначив, що РФ успішно приміряє на себе роль "третьої сторони" на переговорах щодо Донбасу: "Це випливає із мінських угод. Підпис Росії стоїть там, де підписи України і ОБСЄ. У рамках "нормандського формату" вони також позиціонують себе як "гарант виконання" — як сторона, яка не воює, а сприяє".