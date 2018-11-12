Голосували за 18 секунд: СБУ розповіла про абсурдну арифметику окупантів на псевдовиборах в ОРДЛО

У псевдовиборах нібито взяло участь 1,6 мільйона осіб з явкою у понад 80%.

Окупанти в ОРДЛО продовжують дивувати своєю математикою, яка суперечить здоровому глузду.

За словами Голови СБУ Василя Грицака після опублікування Службою заздалегідь визначених кураторами з Кремля результатів фейкових виборів, так звані виборчкоми продовжили гратися з «цифрами», передає прес-центр спецслужби.

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«Сьогодні на восьму ранку у «ДНР» відзвітували про обробку понад 97% бюлетенів. У виборах нібито взяло участь 1,6 мільйона осіб з явкою у понад 80%. Загалом у «ДНР», за даними терористів, працювало 408 виборчих дільниць. Тобто за 12 годин роботи на кожну з них у середньому припадає майже чотири тисячі виборців. Знов нескладна арифметика – за годину, якщо вірити «виборчкомам», голосувало 326 мешканців тимчасово окупованих територій, тобто за 18 (!) секунд виборець фейкового дійства встигав віддати свій голос», – підкреслюють абсурдність такої арифметики у СБУ.

Зазначається, що завдяки такому «блискавичному волевиявленню» окупанти не менш блискавично намалювали необхідні цифри своїм маріонеткам: Пушиліну 60,9% голосів, Пасічнику ‒ 68,4%.

«Дійсно, для цього фарсу головне не як голосують, а хто рахує», – додали у відомстві.