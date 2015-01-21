Одним з найважливіших завдань бойовиків є Дебальцеве - джерело

Про це пише Інсайдер з посиланням на анонімне джерело у фракції.

"Це великий залізничний вузол, контроль над ним дозволить бойовикам контролювати логістику постачань вугілля", - каже нардеп на умовах анонімності.

Нібито штурмуючи донецький аеропорт, бойовики хочуть відвернути увагу керівництва АТО і відтягнути резерви від Дебальцевого, щоб піти в наступ і ліквідувати плацдарм української армії в районі цього міста.

У Генштабі цю версію не заперечують.

Читайте такожБойовики оголосили про плани захопити Піски і Авдіївку"Сепаратисти хочуть не тільки цей населений пункт, але і ще декілька, але ми віддавати їх не маємо наміру", - говорить співрозмовник видання. За його словами, мета наступу - зрив переговорів в Астані, тому що росіяни зрозуміли, що не зможуть там добитися успіху.

Керівництво Генштабу і співробітники СБУ впевнені, що готуючи наступ на Донбасі, сепаратисти і Росія розраховували, що після прориву оборони української Київ попросить миру й погодиться на всі умови Москви.

"Ми це вже проходили в серпні, але зараз ситуація змінилася, і ми готові добряче дати їм по зубах", - говорить джерело видання в силових структурах.

Тим часом 18 січня МЗС Росії офіційно заявив, що Путін направив Порошенку листа, в якому запропонував почати обопільне відведення важкої артилерії за межі 15 км від передової.

У відповідь Порошенко заявив, що готовий до засідання "нормандської групи". Але поки що чітка дата зустрічі не визначена.

Один з українських політиків, знайомий з перебігом переговорів, стверджує, що їхній успіх буде залежати від стійкості українських бійців.

"Коли на фронті перемагають наші, російські дипломати стають "шовковими" і пропонують шукати компроміси. А ось коли ми відступаємо, вони відразу в безапеляційній формі вимагають прийняти всі їхні вимоги", - говорить політик.