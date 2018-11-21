"Ми не забули сподівань і страждань українців" - глава МЗС Німеччини про річницю Революції гідності

Гайко Маас наголосив, що Німеччина і надалі докладатиме зусилля для досягнення миру і територіальної цілісності України.

Уряд Німеччини рішуче продовжуватиме докладати зусиль для досягнення миру та забезпечення територіальної цілісності України.

Про це з нагоди п'ятої річниці Революції гідності заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у середу, 21 жовтня, передає Deutsche Welle.

"П'ять років тому тисячі українців вийшли на Майдан у Києві, щоб реалізувати своє демократичне право: вони підняли свій голос за правову державу та за вільну і суверенну Україну. Ми не забули сподівань цих людей", - заявив він.

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Також він наголосив, що не забуті і "страждання, які українцям довелось терпіти за останні п'ять років - більше сотні людей загинули під час протестів, а кілька тисяч загинули внаслідок конфлікту на Сході України".

За словами Мааса, Німеччина і надалі рішуче виступатиме за мир і територіальну цілісність України.

"І ми будемо продовжувати підтримувати український уряд у проведенні реформ, щоб поліпшити життя людей", - додав він.

Нагадаємо, рівно п'ять років тому, 21 листопада 2013 року, в Україні почався Євромайдан. Тоді сотні людей вийшли на Майдан Незалежності з мирним протестом проти раптового скасування колишньою владою наміру підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.