этот материал доступен на русском

"Ми не забули сподівань і страждань українців" - глава МЗС Німеччини про річницю Революції гідності

09:40, 21 листопада 2018
Політика
1055 0
21 листопада 2013 року люди вийшли на Майдан проти скасування владою наміру підписати Угоду про асоціацію з ЄС / фото УНІАН

Про це з нагоди п'ятої річниці Революції гідності заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у середу, 21 жовтня, передає Deutsche Welle.

"П'ять років тому тисячі українців вийшли на Майдан у Києві, щоб реалізувати своє демократичне право: вони підняли свій голос за правову державу та за вільну і суверенну Україну. Ми не забули сподівань цих людей", - заявив він.

Читайте такожРеволюція гідності в Україні: 5 років тому почався Євромайдан

Також він наголосив, що не забуті і "страждання, які українцям довелось терпіти за останні п'ять років - більше сотні людей загинули під час протестів, а кілька тисяч загинули внаслідок конфлікту на Сході України".

За словами Мааса, Німеччина і надалі рішуче виступатиме за мир і територіальну цілісність України.

"І ми будемо продовжувати підтримувати український уряд у проведенні реформ, щоб поліпшити життя людей", - додав він.

Нагадаємо, рівно п'ять років тому, 21 листопада 2013 року, в Україні почався Євромайдан. Тоді сотні людей вийшли на Майдан Незалежності з мирним протестом проти раптового скасування колишньою владою наміру підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: П'ята річниця Євромайдану
Теги: #Німеччина#Євромайдан#Революція Гідності