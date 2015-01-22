Завдяки Бузині в Україні можуть прийняти закон про ксенофобію

Про це в ефірі 5 каналу заявила голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

«Бузина – це є людина, яка є не просто українофобом, він є україноненависником. Я бачила його виступи в ефірі російських телеканалів, чула те, що він говорить і про Україну, і про українців, про те, що відбувається, про українську історію. І коли він стає головним редактором і визначає редакційну політику великої газети, очевидно – дуже багато питань до власника цієї газети і до українського законодавства, яке ми мусимо посилювати», – зазначила Сюмар.

Читайте такожМЗС направив ноту Болгарії у зв'язку з українофобією в дитячому таборі«І тому зараз, я збираюсь зареєструвати законопроект про ксенофобію, щоб ми мали безпосереднє розуміння – якщо ти ксенофоб, і як в даному випадку – ти боїшся самих українців, то очевидно, що це є порушення – це серйозний злочин і такі люди так само мають зазнавати покарання», – наголосила вона.