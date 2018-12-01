РФ просить зняти обмеження на в'їзд російським чоловікам в Україну

Раніше спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, яких категорій чоловіків з Росії заборона на в'їзд у країну не торкнеться.

Глава РПЛ Росії Михайло Федотов попросив уповноваженого Верховної Ради України Людмилу Денисову вплинути на обмеження на в'їзд до країни російським чоловікам. Про це повідомляє РИА «Новости». Він зазначив, що подібна міра «відверто порушує права людини». Раніше спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, яких категорій чоловіків з Росії заборона на в'їзд у країну не торкнеться.

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