РФ просить зняти обмеження на в'їзд російським чоловікам в Україну
06:39, 01 грудня 2018Політика
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Раніше спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, яких категорій чоловіків з Росії заборона на в'їзд у країну не торкнеться.
Глава РПЛ попросив омбудсмена України вплинути на обмеження на в'їзд чоловікам з Росії / фото facebook.com/pg/DPSUkraine
Глава РПЛ Росії Михайло Федотов попросив уповноваженого Верховної Ради України Людмилу Денисову вплинути на обмеження на в'їзд до країни російським чоловікам.
Про це повідомляє РИА «Новости». Він зазначив, що подібна міра «відверто порушує права людини».
Раніше спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, яких категорій чоловіків з Росії заборона на в'їзд у країну не торкнеться.
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