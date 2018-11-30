У Росії відреагували на заборону російським чоловікам в'їжджати до України

Раніше голова ДПСУ заявив, що громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років обмежено в'їзд на територію України у зв'язку із запровадженням воєнного стану.

У Росії кажуть, що не будуть вводити у відповідь обмеження на в'їзд в РФ громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

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Про це заявив сенатор Франц Клинцевич, передає "РІА Новости". "Київ відверто йде на розрив усіх зв'язків з Росією, провокуючи нас такими своїми кроками на дзеркальну відповідь, що стане сильним ударом по мільйонах українців, які працюють у Росії. Такої відповіді від нашої країни Київ не дочекається", - говорить він.

Офіційний речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що запровадження дзеркальних заходів на в'їзд чоловіків з України до Російської Федерації «може призвести до божевілля».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Захарова заявила на брифінгу в Москві.

«Що стосується України і того режиму, який зараз стоїть біля важелів управління країною, то говорити про дзеркальність просто страшно, бо якщо хтось спробує повторити дзеркально те, що відбувається зараз в Києві, то це може призвести до божевілля», - сказала Захарова, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати дзеркальних заходів з боку Росії.

Раніше голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що громадянам чоловічої статі з Російської Федерації віком від 16 до 60 років обмежено в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України.