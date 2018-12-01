Путін намалював для Макрона і Меркель схему конфлікту в Керченській протоці
Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель намалював схему конфлікту російських прикордонників з українськими військовими у Чорному морі.
Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає ТАСС. За словами Пєскова, 1 грудня на зустрічі з Меркель Путін «дав вичерпні пояснення щодо чорноморського прикордонного інциденту», як і напередодні на зустрічі з Макроном.
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"Схематично теж продемонстрував, таку схему він намалював дійсно", - сказав представник Кремля.
Як повідомлялося, Меркель попросила Путіна звільнити захоплених Росією українських моряків, але, за словами Путіна, це питання буде вирішуватися "судом".