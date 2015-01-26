ЄC планує втричі збільшити обсяги гуманітарної допомоги Україні

Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Христос Стилянідіс під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами Стилянідіса, Європейський Союз засуджує атаки терористів проти України та глибоко занепокоєний ескалацією воєнної напруженості на сході України.

Гройсман, своєю чергою, висловив вдячність за надання гуманітарної допомоги Україні, підкресливши, що «це важливе питання, і кожен крок у цьому напрямку ми повинні вітати».

Читайте такожУкраїна очікує на великий гуманітарний вантаж з ЄС – ЧалийПри цьому голова ВР назвав головним завданням «зупинити агресора, який створює нам проблеми, і ми їх вирішуємо, у тому числі з допомогою Європейського Союзу».

На його переконання, для подолання військової агресії та її наслідків важлива консолідація зусиль усіх сторін.

Гройсман заявив про готовність Верховної Ради спільно з урядом вдосконалювати вітчизняне законодавство, зокрема в частині можливості надання й отримання Україною міжнародної допомоги.

Стилянідіс запевнив, що Євросоюз готовий надавати допомогу українським громадянам на тих територіях, де вона найбільш потрібна.