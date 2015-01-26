У Лаврова анонсували зустріч «представників України, Донецька і Луганська»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін.

«За нашими даними, найближчими ж днями повинні зустрітися представники України і Донецька і Луганська», - сказав Карасін.

Читайте такожМеркель: Росія порушила весь післявоєнний порядок в Європі

За його словами, «наше завдання - максимально швидко сприяти тому, щоб відбулася зустріч представників Києва і Донецька і Луганська, тобто відбулася та сама розмова, про яку всі почали говорити ще з квітневої Женевської заяви, коли збирався «женевський формат».

Карасін вважає, що така зустріч є «головною умовою просування уперед» у розв’язанні конфлікту на Донбасі.

Крім того, він заявив, що РФ готова брати участь у переговорах будь-яких форматів, які сприятимуть врегулюванню ситуації в Україні.

«Ми готові брати участь у будь-яких форматах, які просуватимуть справу врегулювання уперед», - сказав Карасін.

Він припустив, що необхідно «поєднувати роботу контактної групи з можливими міжнародними форматами», в яких РФ готова брати участь.

Водночас Карасін заявив, що після консультацій Києва з Вашингтоном ситуація в Україні часто загострюється.

«Американці вже давно дають свої поради і Порошенку, і Яценюку. Віце-президент Байден щотижня, якщо не щодня, веде розмови з київськими керівниками. Як правило, після цих розмов наступає озлоблення, наступає нове кровопролиття», - сказав він.