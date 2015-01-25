Байден пообіцяв Порошенку посилити міжнародний тиск на Росію

Віце-президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Петром Порошенком пообіцяв добиватися посилення міжнародного тиску на Росію у зв'язку з посиленням військових дій на сході України.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Віце-президент і президент Порошенко висловили серйозну стурбованість через кричущу неповагу Росії до своїх зобов'язань згідно з вересневими мінськими угодами і односторонню ескалацію конфлікту і погодилися працювати з міжнародними партнерами для того, щоб для Росії зростала вартість її агресивних дій проти України", – сказано у повідомленні.

Байден також засудив атаки і насильство у східній Україні, влаштовані проросійськими терористами, які розпочали військовий наступ на різні міста регіону.

Читайте такожЄвродепутат закликає перейти від санкцій до бойкоту РосіїЯк відомо, раніше керівництво США, ЄС, НАТО і ООН висловили засудження обстрілу Маріуполя і звинуватили в них проросійських бойовиків.

За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, час заяв минув і Росію треба змусити припинити підтримку терористів.