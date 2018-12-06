День ЗСУ: Порошенко закликав молодь до вступу на військову службу за контрактом

Президент переконаний, що ЗСУ й надалі надійно стоятимуть на варті незалежності та територіальної цілісності України.

Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Збройних сил України закликав молодь до вступу на військову службу за контрактом.

У своєму привітанні військовослужбовців, працівників та ветеранів з Днем ЗСУ, оприлюдненому прес-службою глави держави, Порошенко зазначає, що це свято уособлює мужність і незламність захисників рідної землі.

«Україна пишається своїм військом і довіряє йому. Наші боєздатні Збройні сили — це здобуток і заслуга мільйонів українців-патріотів, які зробили неймовірне — збудували армію і зупинили агресора. Щодня, спираючись на всенародну підтримку, зростає вишкіл українських воїнів, які зі зброєю в руках забезпечують мир та спокій українських громадян», - йдеться у привітанні.

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«У цей складний для нашої історії час вважаю за важливе звернутися до молоді України із закликом: «Виконай свій громадянський обов’язок! Захисти Україну! Отримай необхідні військові навички та вміння для захисту нашої держави! Вступи на військову службу за контрактом!» - заявив Порошенко.

Від імені українського народу президент висловив щиру вдячність усім, хто вже носить «горде звання» — військовослужбовець ЗСУ, за сумлінне виконання військового обов’язку, відвагу, героїзм та самопожертву, яку вони щодня демонструють у війні з російським окупантом.

«Світла пам’ять героям, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг вічно житиме в наших серцях та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні», - додав глава держави.

Порошенко переконаний, що ЗСУ й надалі надійно стоятимуть на варті незалежності та територіальної цілісності України, а висока професійна майстерність українських воїнів у поєднанні з потужною зброєю і військовою технікою й надалі залишатимуться могутнім гарантом обороноздатності держави.

Президент побажав військовослужбовцям та їхнім родинам міцного здоров’я, мирного неба та непохитної віри у перемогу.