Україна без західних поставок зброї програє війну з Путіним - польський генерал

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сьогодні в ефірі Radio Zet заявив колишній головнокомандувач сухопутних військ збройних сил Польщі генерал у відставці Вальдемар Скшипчак.

"Санкції не роблять враження на Путіна. Треба допомоги Україні озброєнням - це умова sine qua non (необхідна) для того, аби вирішити цю проблему", - сказав він.

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Генерал зазначив, що слабка українська армія провокує підтримуваних Росією сепаратистів наступати на позиції українських військових, котрі завдяки цьому хочуть посилити свою позицію у переговорах про вирішення цього конфлікту.

"Україна не має такого військового потенціалу, аби розбити сепаратистів. Росіяни постійно висилають зброю, котра є ефективною у боротьбі з українськими підрозділами. Мають протитанкові та протиповітряні сітки, мають танки. Українські війська мають щораз менше техніки, за допомогою якої могли би розбити сепаратистів", - сказав він.

Скшипчак серед причин такої ситуації назвав активний розпродаж українського озброєння за кордон за часів попередньої влади, нагадавши, що Україна була четвертим у світі експортером зброї.

Польський генерал назвав найкращим варіантом, якби західні держави на рівні Європейського Союзу чи НАТО ухвалити рішення про надання Україні допомоги зброєю, але не виключив можливості,що це може зробити самостійно теж польський уряд.

"Ми маємо забагато танків, які можемо відремонтувати та дати Україні", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні міністр оборони Польщі не виключив можливості відкритої війни Росії з Україною через конфлікт на Донбасі та повторив раніше вже озвучувану думку, що польська влада готова продавати українцям зброю "на вигідних" для них умовах.

З початку 2015 року проросійські бойовики активізували атаки на позиції українських військових та заявили про намір відтіснити їх за межі Донецької та Луганської областей.