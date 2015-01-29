У Вуглегірськ увірвалися танки бойовиків, йде бій

Про це на сторінці в соцмережі написав волонтер Олексій Мочанов. "Є втрати з обох сторін, йде бій, пацани у нас в Вуглегірську серйозні, але їм потрібна допомога", - написав він.

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Також він зазначив, що інформація про це спрямована в Генштаб, Міноборони і МВС. "Обіцяють, що резерв вже мчить, всі команди дані, частина вже увійшла в бій. Зараз там рубається "Світязь"", - повідомив Олексій Мочанов.

Інформацію про бій у Вуглегірську підтвердили і в прес-центрі АТО. "Після обстрілу Вуглегірська, вже в 8.55, при підтримці танків і піхоти бойовики атакували наші позиції в районі цього населеного пункту. Зараз там іде бій", - відзначили в прес-центрі АТО.