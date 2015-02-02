«Народний фронт» закликає Раду ухвалити закон про захист інформсуверенітету України
Фракція «Народний фронт» закликає парламент ухвалити законопроект про внесення змін до закону про телебачення та радіомовлення, який забороняє участь резидентів Росії у статутному капіталі вітчизняних медіакомпаній.
Про це заявила заступник голови фракції, голова профільного комітету з питань свободи слова та інформації Вікторія Сюмар на Погоджувальній раді.
Вона зазначила, що законопроект також містить норму про заборону інформаційного продукту, який спрямований на популяризацію держави-агресора.
«І це абсолютно норма, тому що сьогодні українське суспільство обурене наявністю в ефірі серіалів, які прославляють «доблесне російське військо» в той час, як від нього гинуть українські громадяни», - наголосила Вікторія Сюмар.
За її словами, документ також передбачає надання додаткових повноважень Національній раді з питань телебачення та радіомовлення в контексті стягнення штрафів, що дозволить регулятору діяти більш ефективно.
«За рік Українська держава не спромоглася навіть заборонити російські телеканали, тому що в нас сьогодні діє тимчасова судова заборона», - пояснила голова парламентського комітету.
Вікторія Сюмар висловила сподівання, що Верховна Рада зможе ухвалити даний законопроект і «показати, що ми можемо ефективно діяти як парламент, що це – парламент України, а не парламент, який представляє тут інтереси проросійських олігархів».