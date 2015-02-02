«Народний фронт» закликає Раду ухвалити закон про захист інформсуверенітету України

Про це заявила заступник голови фракції, голова профільного комітету з питань свободи слова та інформації Вікторія Сюмар на Погоджувальній раді.

Вона зазначила, що законопроект також містить норму про заборону інформаційного продукту, який спрямований на популяризацію держави-агресора.

«І це абсолютно норма, тому що сьогодні українське суспільство обурене наявністю в ефірі серіалів, які прославляють «доблесне російське військо» в той час, як від нього гинуть українські громадяни», - наголосила Вікторія Сюмар.

За її словами, документ також передбачає надання додаткових повноважень Національній раді з питань телебачення та радіомовлення в контексті стягнення штрафів, що дозволить регулятору діяти більш ефективно.

«За рік Українська держава не спромоглася навіть заборонити російські телеканали, тому що в нас сьогодні діє тимчасова судова заборона», - пояснила голова парламентського комітету.

Вікторія Сюмар висловила сподівання, що Верховна Рада зможе ухвалити даний законопроект і «показати, що ми можемо ефективно діяти як парламент, що це – парламент України, а не парламент, який представляє тут інтереси проросійських олігархів».