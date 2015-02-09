ВР відновила роботу комісії з люстрації суддів: Кірєєву загрожує арешт, на черзі - Мостова

Верховна Рада делегувала п'ять осіб до тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів, створену в рамках закону про люстрацію суддів. За відповідний проект постанови №1836 проголосували 236 депутатів. На черзі розгляд арешту судді Кірєєва, який раніше ініціювала Генеральна прокуратура, повідомляє Golos.ua.

"Я сьогодні підписав лист на голову Верховного суду України, щоб він був у парламенті, і ми розглянули питання притягнення до кримінальної відповідальності і затримання судді Кірєєва", - заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

Ще один суддя, якому загрожує арешт - Мостова Г.І. Отримавши посаду у Вищому Спеціалізованому Суді України в 2011 році під патронатом Януковича, Мостовою була винесена ціла низка сумнівних судових рішень, за якими розпочато перевірку, як з боку прокуратури, так і з боку Вищої ради юстиції.

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Ситуація ускладнилася тим фактом, що Мостова опинилася в списку 40 суддів, які не подали декларацію про доходи. Як раніше заявляв міністр юстиції Петренко, що всі ці судді підлягають автоматичному звільненню.

Фінальну крапку в кар'єрі Мостової може поставити корупційний скандал за отримання хабара в розмірі $1 млн від BNP Paribas Укрсиббанк за перегляд «справи поручителів». Нагадаємо, що BNP Paribas Укрсиббанк намагається змінити практику поруки на користь банків, зробивши безправними всіх позичальників країни та їх поручителів.

Гройсман вважає, що суддівська влада втратила довіру громадян, в тому числі через недоторканності суддів, які, користуючись безкарністю, збагачуються на займаних посадах.

Гройсман також висловив сподівання, що ВР підтримає законопроект про скасування недоторканності суддів та депутатів.

Нагадаємо, суддя Родіон Кірєєв виніс незаконний вирок у справі екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.