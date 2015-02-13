Сотні українських полонених мають бути звільнені впродовж п'яти днів - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив у навчальному центрі Національної гвардії в Київській області.

“Вчора ми домовилися про звільнення полонених і заручників. Сотні українців, які знаходяться в нелюдських умовах, мають бути звільнені протягом п'яти днів після відводу важкої техніки.

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Ставилось питання і про звільнення української героїні Надії Савченко. Дуже жорстко весь світ вимагає від Росії, щоб Надя нарешті повернулася додому. І ми продовжуємо цей тиск”, - наголосив президент України.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулись переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь з української території. Також передбачено обмін та звільнення всіх заручників.