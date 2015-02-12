Порошенко: Бойовики вимагали відтермінувати припинення вогню

Про це глава держави сказав на спільному з головою Євроради Дональдом Туском брифінгу в четвер у Брюсселі, пише Українська правда.

"Ми вимагали припинення вогню без жодних передумов, однак вони вимагали надати щонайменше 70 годин до початку припинення вогню", - повідомив Порошенко.

"Одразу після підписання домовленості Тристоронньою контактною групою, терористи, які підтримуються Росією, почали наступ. Тому зараз дуже важливо тиснути з вимогою дотримуватися домовленостей про припинення вогню, про звільнення всіх заручників, про виведення всіх іноземних військ та найманців з території України", - додав він.

Порошенко вважає такі вимоги ключовим моментом для суверенітету України.

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Президент України також висловив переконання в тому, що за допомогою координації із нашими партнерами, цієї мети вдасться досягти.

"Сьогодні зранку з президентом Путіним ми затвердили декларацію про підтримку заходів для впровадження мінської угоди, і цей пакет був підписаний Тристоронньою контактною групою. Це підняло рівень відповідальності за виконання обіцянок, викладених у цьому пакеті", - заявив Порошенко.

"Цією угодою ми спромоглися досягнути обіцянки про припинення вогню. І це є досягненням, тому що вони не хотіли припиняти агресію. Ми також домовилися не тільки звільнити заручників, але й закликали Росію звільнити Надію Савченко, яка незаконно утримується в Росії", - додав він.

"Ці перемовини були дуже важкими, і процес їх імплементації також буде важким", - сказав глава держави.

Порошенко повідомив, що прибув до Брюсселю, щоб координувати із партнерами України наступні кроки із досягнення миру.