Шокін заявив про відсутність фактів стрілянини в силовиків з боку активістів Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Наскільки мені відомо, таких випадків не зафіксовано, і слідство не має в своєму розпорядженні таких даних”, - сказав Шокін.

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Водночас на запитання, чи продовжуватиме він започатковані ще колишнім керівництвом Генпрокуратури зустрічі з родинами героїв Небесної сотні, Шокін сказав: “Безумовно. Будуть зустрічі, обов'язково буде комунікація. Я продовжу те, що розпочав Ярема”.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року в ГПУ заявляли, що володіють інформацією про причетність іноземних спецслужб до розстрілів на Майдані.