Медведєв: Україна повинна оплатити газ, що поставляється в «ДНР» і «ЛНР»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв доповів президентові РФ Володимиру Путіну на засіданні Ради безпеки Росії.

«Споживачі виставили заявку на більший обсяг, але ми діятимемо відповідно до укладеного контракту. Чи стосується це споживачів, які перебувають на території всієї України, чи окремих областей України, це все одно входить у загальний баланс газу, який поставляється на територію України. І ми будемо поставляти до тих пір, поки є гроші, враховуючи, звичайно, і ті обсяги, які зараз ми в гуманітарних цілях поставляємо за альтернативним маршрутом до «ДНР» і «ЛНР», - заявив Медведєв.

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При цьому він заявив, що заявка збільшилася в два з половиною раза. «Отже або нашим українським партнерам потрібно буде розплатитися за це все, або нам, як завжди, доведеться приймати складне рішення», - підкреслив Медведєв.

У свою чергу, Путін сказав: «Я прошу уряд РФ дотримуватися контрактних зобов'язань і суворо їх виконувати». «Добре, так і зробимо, Володимире Володимировичу», - відповів Медведєв.