Культ особи Путіна в Криму є оберегом проти місцевої влади - експерт

На думку експерта Кримського інституту стратегічних досліджень Сергія Костинського, "вислуживання перед Путіним сприймається в Криму, швидше за все, як оберіг проти місцевої влади", цитує його Крим.Реалії.

"У книзі «Життя і надзвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна» є такий персонаж - чоботар на прізвище Сталін. Від розправи НКВС його врятувало тільки те, що він був однофамільцем «батька нації». Тут ми спостерігаємо щось схоже - пристосуванці не тільки розраховують на якісь блага, але і захищаються від можливого тиску ім'ям Путіна", - упевнений Костинський.

Читайте такожУ Криму сьогодні відкриють пам'ятник Сталіну за участю вищих посадових осіб РФ"Його особиста влада в російській державі, в цілому, є повною і необмеженою. При такому режимі єдиною формою отримання доступу до влади, кар'єрного зростання і навіть банального самозбереження є демонстрація лояльності політичного лідера", - пояснює Костинський ініціативу установки Путіну пам'ятника в Криму.

На думку експерта, "культ ручного управління країною отримав дзеркальне відображення - культ особи".

"У підсумку в Росії демонстрація лояльності Путіну є висококонкурентною сферою. Щоб виділитися, громадським діячам і політикам доводиться озвучувати найшаленіші пропозиції. Крим теж поступово інтегрується в цей варварський політичний простір. Тому ми ще неодноразово будемо свідками найпринизливіших і найдурніших прикладів вислуги перед російським автократом", - додає Костинський.