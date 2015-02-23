Верховна Рада розгляне зміни до Державного бюджету 3 березня

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

Як зазначається в повідомленні, учасники зустрічі обговорили законопроект про внесення змін до Державного бюджету на 2015 рік та законопроекти, пов’язані із внесенням змін до головного фінансового документу країни.

За пропозицією лідерів фракцій коаліції прийнято рішення розглянути законопроект про внесення змін до Державного бюджету на 2015 рік і пов’язані з ним законопроекти на черговому пленарному засіданні у вівторок, 3-го березня.

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Голова Верховної Ради доручив відповідним парламентським комітетам невідкладно доопрацювати внесені Урядом законопроекти з тим, щоб у четвер розглянути їх на Раді коаліції і у вівторок внести на розгляд Верховної Ради, підкреслюється в повідомленні.