Луценко: Аваков пообіцяв звільнити того, хто надав наказ розігнати протестувальників під НБУ

Цю заяву Авакова в ефірі програми "Право на владу" передав народний депутат Юрій Луценко, передає ТСН.

"За словами Авакова, він просив мене передати в прямому ефірі для всієї країни, несанкціонована міністром частина київської міліції намагалася розігнати пікет під НБУ. Аваков просив запевнити, що якщо завтра будуть встановлені ознаки застосування сили, той, хто віддав цей наказ, буде звільнений з роботи", - сказав Луценко.

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На своїй сторінці в Фейсбук Луценко написав, що ініціюватиме Раду коаліції для заслуховування міністра МВС про результати розпочатого службового розслідування і покарання винних.

"Ця влада має послідовно доводити неприпустимість застосування сили проти людей. І карати будь- кого, хто забув урок Майдану", - написав він.