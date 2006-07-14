Українські злодії в законі (версія МВС)

Газета "Сегодня" ( 14 липня) публікує список злодіїв в законі, що проживають в Україні (версія МВС)

1) Сергій Л., 1954 р.н. - "Лєра Сумской", уродженець Сум, зараз виїхав до Росії. Шість разів судимий

2) Валерій Ш.,1949 р.н. - "Шарик", уродженець Одеси, там і проживає. Сім разів судимий

3) Сергій М., 1967 р.н. - "Мамед", уродженець Києва, проживає в Горлівці Донецької області. Судимий чотири рази

4) Олексій С., 1973 р.н. - "Льоха","Льоня Краснодон", живе в Молодогвардійську Луганської області

5) Артур Єрошевський, 1964 р.н. , уродженець Тульської області, проживав в Одесі. Відбуває довічний термін у Вінницькій в`язниці

6) Вася, - "Ушатий", уродженець Києва, проживає в Києві, тричі судимий

7) Камо С., 1961 р.н. - "Камо", уродженець Вірменії, проживає в Ялті

8) Володимир Д., 1972 р.н. - "Валєра Кутаїський", уродженець Кутаїси, живе в Києві

9) Валерій К., 1956 р.н. - "Антімос", уродженець Сухумі, живе в Києві і Одесі