Поліція Москви повідомила про 7 тисяч учасників маршу пам'яті Нємцова (фото)
15:14, 01 березня 2015Політика
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За даними московської поліції, участь у марші пам'яті Бориса Нємцова, вбитого 27 лютого, беруть участь близько 7 тис. осіб.
Оцінки російських журналістів про кількість учасників маршу розходяться / twitter
Про це повідомляє Апостроф з посиланням на прес-службу ГУ МВС Росії по Москві.
У той же час оцінки російських журналістів про кількість учасників маршу розходяться від 10 до кількох десятків тисяч чоловік.
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Згідно з заявкою організаторів маршу, очікувалося, що участь у ній візьмуть до 50 тис. чоловік.
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