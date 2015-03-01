Поліція Москви повідомила про 7 тисяч учасників маршу пам'яті Нємцова (фото)

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на прес-службу ГУ МВС Росії по Москві.

У той же час оцінки російських журналістів про кількість учасників маршу розходяться від 10 до кількох десятків тисяч чоловік.

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Згідно з заявкою організаторів маршу, очікувалося, що участь у ній візьмуть до 50 тис. чоловік.