Президент сподівається на ухвалення ВР законопроекту про запрошення миротворців

23:27, 09 березня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко сподівається на ухвалення Верховною Радою законопроекту про запрошення миротворців у зону проведення антитерористичної операції на сході країни.

Фото УНИАН


Про це він заявив в інтерв'ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.

”Я сподіваюся, що буде переданий у Верховну Раду законопроект про запрошення миротворців, і ми набагато зміцнимо позиції щодо збереження миру і стабільності уздовж лінії зіткнення, і переходу до політичного врегулювання ситуації”, - сказав Порошенко.

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