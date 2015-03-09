Президент сподівається на ухвалення ВР законопроекту про запрошення миротворців



Про це він заявив в інтерв'ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.

”Я сподіваюся, що буде переданий у Верховну Раду законопроект про запрошення миротворців, і ми набагато зміцнимо позиції щодо збереження миру і стабільності уздовж лінії зіткнення, і переходу до політичного врегулювання ситуації”, - сказав Порошенко.

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