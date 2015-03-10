Солана: Конфлікт на Донбасі має бути вирішений лише виконанням Мінських домовленостей

Про це Солана сказав журналістам, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Брюсселі.

За його словами, саме тому Європа не буде постачати озброєння, а у випадку, якщо ситуація буде погіршуватися, найбільш прийнятною є миротворча місія ООН.

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«Я думаю, що це має бути вирішено дипломатичним шляхом та санкціями. Ми не думаємо, що це має бути і може бути вирішено збройним шляхом. Тому я не думаю, що намагатися постачати зброю - це те, що треба робити. Я думаю, що мають бути виконані Мінські домовленості. До кінця 2015 року кордон повинен повернутися (під контроль) Києва», - сказав Солана, пояснюючи, чому Європа не буде постачати зброю Україні.

Коментуючи можливість введення миротворчої місії, він зауважив, що не вважає відповідний запит української сторони марним, але не думає, що це станеться. «Місія ООН не є неможливою. Я не думаю, що це станеться. Але, в принципі, це не неможливо», - вважає він.

На переконання Солани, найкращим є формат миротворчої місії ООН, тому що Росія не сприйме інші. «Сьогодні конфлікт в Україні вирішується через дипломатію. І я не хочу дати відчуття, що це може бути вирішено іншим засобом, ніж дипломатія. Сьогодні. Але якщо все провалиться, ми побачимо (що робити). Але станом на сьогодні наша енергія спрямована на те, щоб виконати Мінські домовленості, і це може тривати до кінця року, якщо все буде в порядку», - наголосив він.