Коломойський веде переговори про придбання 50% РосУкрЕнерго

Один із власників Приватбанку Ігор Коломойський заявляє, що веде переговори про придбання 50% компанії РосУкрЕнерго.

Про це Коломойський заявив у інтерв`ю "Українській правді".

"Я почав переговори про купівлю 50% РосУкрЕнерго і вирішив провести дью-ділідженс цієї компанії", - сказав Коломойський.

За словами бізнесмена, десь місяць тому він "затіяв переговори з Дмитром Фірташем про продаж його частки і частки Івана Фурсіна в РосУкрЕнерго, яка складає 50%".

На питання, що його цікавить у РосУкрЕнерго, Коломойський відповів: "Контракти на газ".

Оцінюючи вартість компанії, Коломойський сказав, що вона стане ясною тільки після розуміння, які активи, контракти і на який період має РосУкрЕнерго.

"Якщо те, про що говорилося в пресі, підтвердиться, я вважаю, що 50% компанії коштують не менше 2-3 мільярдів доларів. Хоча там може виявитися таке, що завтра буде не шкода дати і 5 мільярдів доларів", - додав Коломойський.

Він повідомив, що не побоюється того факту, що інші 50% РосУкрЕнерго належать Газпрому.

"Мати таку компанію як Газпром у партнерах – це за честь", - сказав Коломойський.

Він також розкритикував дії прем`єра Юлії Тимошенко по витисненню компанії РосУкрЕнерго з українського ринку.

"Благом для народу є ціна на газ. Якщо тобі система здається непрозорою, якщо тобі не подобається пан Фірташ, то це не привід руйнувати дану систему. Просто треба зробити її прозорою", - сказав Коломойський.