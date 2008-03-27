Катеринчук заявляє, що позиція Пинзеника для нього неприйнятна
Нардеп пропонує свій Податковий кодекс
Лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що уряд повинен узяти за основу розроблений їм проект Податкового кодексу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської партії України із посиланням на М.КАТЕРИНЧУКА.
«Ініціатива міністра фінансів (Віктора ПИНЗЕНИКА – УНІАН) з приводу винесення на обговорення проекту Податкового кодексу АЗАРОВА, м`яко кажучи, не викликає у мене оптимістичних настроїв. Я ретельно ознайомився з Податковим кодексом уряду ЯНУКОВИЧА і можу сказати, що філософія цього документа не несе ніяких позитивних моментів для розвитку економіки країни», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.
Лідер Європейської партії припустив, що В.ПИНЗЕНИК, виконуючи Указ Президента про необхідність внесення до парламенту проекту Податкового кодексу до 1 травня, бачить виключно технічну сторону, а не змістовну. “І такий підхід для мене є абсолютно неприйнятним, оскільки ми працювали над нашим проектом протягом трьох років і навіть сьогодні не вважаємо роботу завершеною”, - підкреслив він.
“У проекті нашого Податкового кодексу, враховані численні побажання і напрацювання українських підприємців, які були запропоновані під час його громадського обговорення влітку-восени минулого року. Крім того, документ пройшов експертизу фахівців Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого і знайшов підтримку серед широких мас фахівців в області фінансів та оподаткування», - додав М.КАТЕРИНЧУК.
За його словами, на відміну від Кодексу, запропонованого екс-міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ, на який спирається уряд, у розробленому за його участю проекті пропонується не лише уніфікувати законодавство, ліквідувавши суперечки та прогалини в законах, але й реформувати систему адміністрування податків, провести податкову амністію і ліквідовувати діючу, кримінальну, систему стягнення податку на додану вартість.
«Я не заперечую, що до другого читання наш документ буде допрацьований і зазнає певних змін. Але головне - це те, що запропонований нами Податковий кодекс стане поштовхом для розвитку малого і середнього бізнесу та утвердження європейських норм і принципів ведення бізнесу в Україні. І на сьогодні він просто не має повноцінної альтернативи. Зрештою країна повинна отримати не Податковий кодекс КАТЕРИНЧУКА, АЗАРОВА чи Мінфіну, а фінансовий документ, котрий сприятиме розвитку підприємництва й економіки всієї країни», - впевнений М.КАТЕРИНЧУК.