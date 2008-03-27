Катеринчук заявляє, що позиція Пинзеника для нього неприйнятна

Лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що уряд повинен узяти за основу розроблений їм проект Податкового кодексу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської партії України із посиланням на М.КАТЕРИНЧУКА.

«Ініціатива міністра фінансів (Віктора ПИНЗЕНИКА – УНІАН) з приводу винесення на обговорення проекту Податкового кодексу АЗАРОВА, м`яко кажучи, не викликає у мене оптимістичних настроїв. Я ретельно ознайомився з Податковим кодексом уряду ЯНУКОВИЧА і можу сказати, що філософія цього документа не несе ніяких позитивних моментів для розвитку економіки країни», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Лідер Європейської партії припустив, що В.ПИНЗЕНИК, виконуючи Указ Президента про необхідність внесення до парламенту проекту Податкового кодексу до 1 травня, бачить виключно технічну сторону, а не змістовну. “І такий підхід для мене є абсолютно неприйнятним, оскільки ми працювали над нашим проектом протягом трьох років і навіть сьогодні не вважаємо роботу завершеною”, - підкреслив він.

“У проекті нашого Податкового кодексу, враховані численні побажання і напрацювання українських підприємців, які були запропоновані під час його громадського обговорення влітку-восени минулого року. Крім того, документ пройшов експертизу фахівців Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого і знайшов підтримку серед широких мас фахівців в області фінансів та оподаткування», - додав М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, на відміну від Кодексу, запропонованого екс-міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ, на який спирається уряд, у розробленому за його участю проекті пропонується не лише уніфікувати законодавство, ліквідувавши суперечки та прогалини в законах, але й реформувати систему адміністрування податків, провести податкову амністію і ліквідовувати діючу, кримінальну, систему стягнення податку на додану вартість.

«Я не заперечую, що до другого читання наш документ буде допрацьований і зазнає певних змін. Але головне - це те, що запропонований нами Податковий кодекс стане поштовхом для розвитку малого і середнього бізнесу та утвердження європейських норм і принципів ведення бізнесу в Україні. І на сьогодні він просто не має повноцінної альтернативи. Зрештою країна повинна отримати не Податковий кодекс КАТЕРИНЧУКА, АЗАРОВА чи Мінфіну, а фінансовий документ, котрий сприятиме розвитку підприємництва й економіки всієї країни», - впевнений М.КАТЕРИНЧУК.